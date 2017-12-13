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逾百名香港會計師公會會員早前聯署，質疑公會以年薪連福利合共516萬元聘請行政總裁，金額過高。會長陳美寶出席電台節目後表示，理事會關注事件，亦會聆聽會員意見。

陳美寶指，行政總裁工作量非常大，需要服務4.1萬個會員及1.8萬個學生，同時又要監管會員及事務所的工作等。而公會亦對總裁的工作要求高，需要包括處理國際事務的技能，以及與內地機關溝通等。

陳美寶不評價現時行政總裁的薪酬是否合理，僅稱理事會每年將參考市場資訊及行政總裁的表現，調整該職位的薪酬。