香港財經 時事脈搏

海洋公園連續兩年錄得虧損，並宣布元旦日起加票價，平均加幅約9%。

海洋公園公布，截至6月底止全年虧損收窄至2.34億元。去年虧損為2.41億元。入場人次跌3.33%至580萬；收入則略增至16.2億元。

為抗衡成本上漲、維持在財務方面的可持續發展，海洋公園明年起加票價，成人及小童(3至11歲)日間入場門票將分別調整至480元及240元，智紛全年入場證收費則維持不變。本港居民可享原價優惠至明年2月28日。

此外，海洋公園推出香港市民專享的生日月份折扣優惠，持有香港居民身份證明文件人士，除可於生日當日免費入場外，亦可於生日月份以85折購買最多4張正價入場門票。

海洋公園表示，由12月23日至明年1月1日一連十天，遊人可於晚上7時至11時免費入場，歡度聖誕及迎接新年。

主席孔令成指出，期內海洋公園雖然面對鄰近旅遊目的地的激烈競爭，但個人遊旅客人次有單位數升幅。此外，來自主要客源市場之旅客亦錄得按年增長，當中包括日本、印尼、菲律賓及南韓。

他表示，縱使對期內採取積極措施，以擴大收入來源，並盡力提升遊人入場人次，可是經營環境依然嚴峻。公園需面對瞬息萬變的市場環境，包括亞洲各地的大型主題樂園不斷投資擴建，以及未來數年陸續有多個主題公園及其他發展項目落成啟用，市場競爭不斷加劇，亦要抗衡成本上漲壓力，故調整入場票價。