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海通國際(00665)公布，日前獲批美國稅務局(IRS)「合資格仲介人」資格(Qualified Intermediary, QI)，並於明年1月起生效。

合資格仲介人是指由美國稅務局認可的非美國金融機構，並允許對其客戶獲取的權利收益進行分層扣繳稅費。

取得資格後，該公司將可以根據客戶的稅務居民身分及該國與美國的稅務協定，對客戶所獲取的權利收益按不同稅率進行區別扣繳，而不再一律按最高稅率30%扣繳。

隨着資格的正式獲批，該公司有望為客戶提供更高效的美股服務。