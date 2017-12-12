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今日 17:42 香港財經 時事脈搏

施羅德:逾六成投資者憂無足夠儲蓄退休

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施羅德投資管理(香港)機構業務主管李世賢表示，該行調查顯示，香港投資者在財務方面未為退休作好準備，95%已退休投資者後悔當初未為退休預備更多儲蓄，而未退休的投資者中，有61%擔憂退休後未有足夠儲蓄。

他表示，本港長期平均通脹率為4%至5%，如果投資者要彌補通脹對購買力的損失，應作包括股票在內的多元化投資。

調查顯示，有39%投資者希望明年投資股票。李世賢認，為這個比例偏低。被訪者平均認為應將年收入的16.6%儲起，以為退休作準備，但實際的儲蓄率只有10.8%。

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