香港財經

中電(00002)及港燈(02638)兩家電力公司交代明年電費調整安排。兩電明年電費均增加1.9%。

港燈明年淨電費將由每度電110.4仙，上調至112.5仙，調整幅度為1.9%。港燈解釋，淨電費回升主要由於燃料費特別回扣調低，與集團經營環境或市場狀況並無太大關係。

港燈董事總經理尹志田表示，基本電費上調每度電0.2仙，主要由於經營成本增加及售電量下跌等。另外，地租及差餉特別回扣將繼續維持每度電4仙，故2018年淨基本電費為每度電105.1仙。

尹志田指出，由於預計燃料價格續升，明年的燃料開支會相應增加，但強調明年的燃料價格條款將維持於2017年水平。經過今年提供大額「燃料費特別回扣」每度電17.9仙，總額逾19億元，令燃料賬結餘大幅下降。2018年港燈將調整特別回扣至每度電16仙，淨燃料價格條款收費為每度電7.4仙。

展望將來，尹志田表示，燃料價格已呈回升趨勢，加上港燈的天然氣發電將由現時佔整體發電量約34%上升至2020年的50%。在「量價齊升」的情況下，電費在未來將出現相當大的上升壓力。

中電則指出，由於公司分別在2016年及2017年減低及凍結平均淨電價，明年基本電價將上調2.3仙至94.5仙；燃料調整費每度上調1仙至22仙。平均淨電價由每度電113.2仙，調升至115.4仙，升幅為1.9%。

中華電力總裁蔣東強表示，公司一直審慎理財，致力把電價維持在合理水平，並於2016年做到調低電價，2017年凍結電費，並分別於2015年及2017年向客戶發放燃料費特別回扣，合共20億元。在物價上漲、原材料價格持續上升和燃料成本趨升的情況下，故提出明年上調淨電價。