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證監會今天刊發經更新的指引，強調在該會的調查及執法程序中與其合作的好處。該指引亦引入新措施，鼓勵各方透過不同類型的合作，協助證監會調查在法律或監管方面較嚴重的違規行為，以及達致適時和理想的執法結果。

證監會法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)表示，若要合作行為獲得肯定，有關各方便不能只是履行本身的法定及監管責任。能從合作行為獲得最大好處的，將會是採取積極的步驟適時解決該會監管關注事項的人士，而且透過相互合作，亦能節省大量時間及資源。

該會又指，迅速及有助達致理想執法結果的合作行為，或能令證監會的有關程序在較早階段便得以解決。為了對合作行為給予肯定，證監會可能會寬減制裁，而寬減的幅度因應有關個案在哪個階段獲得解決而有所不同。

為鼓勵各方提供適時、高質素及重大的協助，該指引概述了證監會在評估合作行為時予以考慮的因素。就公司及個人而言，合作行為包括迅速向受影響的投資者作出全額賠償；就公司而言，亦包括採取適當的補救措施，及委託進行第三方檢討以識別缺失。

該指引不適用於刑事案件，原因是律政司就刑事檢控擁有不受約束的酌情權。證監會亦已刊發常見問題，以協助業界及公眾了解有關指引。