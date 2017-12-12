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今日 12:07 香港財經 時事脈搏

人力資源公司料明年加薪幅度逾3%

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人力資源公司ManpowerGroup大中華區高級副總裁徐玉珊預料，明年各行業加薪幅度約介乎3%至3.8%，轉工則有10%至15%加幅，未來僱主在加薪方面維持審慎態度。

她表示，目前未見各行業有裁員趨勢，招聘意欲持續多月，而今年樓市、股市暢旺，不少經濟指標亦較去年理想，帶動就業及消費。現時失業率維持在3%的理想水平，未來走勢視乎企業的新增職位。

至於大學生起薪點則普遍介乎1.2萬元至1.5萬元，資訊科技行業甚至可達1.3萬元至1.6萬元，如有相關經驗則可叫價更高。

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