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今日 15:21 香港財經 時事脈搏

三星夥八達通推流動支付錢包

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三星電子香港及八達通宣布，於Samsung Pay加入Smart Octopus，獨家推出首個支援八達通的流動支付錢包，由本周四(14日)上午9時起，用戶可利用近場通訊(NFC)技術，在接受八達通支付的據點，包括公共交通工具、逾2.1萬個零售點等，使用有關服務。

三星電子香港資訊科技及電訊產品業務主管及副總裁趙依音表示，希望透過這次合作，為香港帶來革命性的智能支付服務。

八達通行政總裁張耀堂指出，透過「空中下載」技術為智能手機客戶提供一個快捷簡單的NFC流動支付選擇。

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