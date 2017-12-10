香港財經

財政司司長陳茂波發表網誌表示，最近美國稅改有明顯進展及歐盟公布首份「不合作稅務管轄區名單」，雖然這兩宗事件短期內未必對香港經濟有即時影響，但需要注意它對國際經濟格局將造成什麼變化，影響有多長遠、多深刻，特別是在思考本港稅制發展時，需要兼顧更多不同的因素。

陳茂波指出，美國作為全球最大經濟體，世界各地均關注美國稅改可能產生的「溢外效應」，特別是現時美國企業暫存海外的大量資金，會否因此回流美國本土，因而減少對其他地區的投資，與及環球資金流向的轉變對個別經濟體的影響，市場亦有人擔心其他經濟體會否為了保持自身競爭力而開展一場國際「稅務競賽」。

他說，香港的利得稅率只有16.5%，大部分進口貨品均沒有關稅，亦沒有資本增值稅，這在國際上已是相當具競爭力；再加上即將推出「利得稅兩級制」，把企業首200萬元利潤的利得稅減半，相信這有助紓緩不少本港中小企的負擔。同時，香港未來需要繼續加大力度投放資源於民生範疇，亦要大力投資推動創新科技和其他優勢產業的發展，長遠提升整體競爭力及培育未來經濟增長點。因此，特區政府會繼續密切注視環球情況，尤其是鄰近地區的競爭情況，不會貿然一刀切全面減低稅率。

就歐盟的「不合作稅務管轄區名單」，陳茂波稱，歐盟肯定香港在提高稅務透明度、「公平課稅」及實施打擊侵蝕稅基措施等方向所作的努力，但表示未來一年會跟進有關措施的落實。

他並表示，因應國際社會的最新發展，香港獲國家的支持，將參與《多邊稅收徵管互助公約》，建立廣闊的自動交換資料網絡，並將於2018年9月與其他相關夥伴進行首次自動交換資料，履行香港的國際稅務責任。