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香港財經
夜市期指收報28662點，升42點，較今日恒指收市28639點，高水22點，成交17222張。
夜市國指期貨收報11319點，較今日國指收市高水29點，成交6573張。
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康宏副主席及執董涉貪被捕
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