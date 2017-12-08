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被廉政公署拘捕的康宏環球(01019)副主席馮雪心晚上離開廉署總部。

馮雪心在晚上約7時25分，由一架7人車接載離開廉署總部，但不足半小時後再乘同一架車折返。

到晚上約8時半，馮雪心第三度現身，在兩名女子陪同下，離開廉署總部，再乘私家車離開。期間，她換上三次不同服飾，但均沒有發言。

廉政公署繼續調查涉及上市公司涉嫌貪污案，據報至今最少4人被捕，另包括康宏主席王利民、執行董事陳麗兒，以及前行政總裁、隆成金融(01225)現任主席及行政總裁麥光耀。