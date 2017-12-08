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今日 20:19 香港財經

銀行公會籲置業者留意加息風險

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銀行公會署理主席龔楊恩慈表示，近日港元一個月銀行拆息曾升至1.07厘，主要是受季節性因素影響，包括對聯儲局下周加息的預期、銀行年結和港股成交暢旺等。

她續稱，本港銀行體系結餘達1800億元，港元兌美元滙率穩定，未來拆息將會隨美息上升，但不會大幅攀升。至於最優惠利率，要取決於美國加息步伐、資金流向及經濟因素，置業者需要留意相關風險。

龔楊恩慈預計，今年銀行業整體表現理想，淨利息收入和非利息收入均有改善，流動性保持穩定，而在與內地「互聯互通」機制下，明年金融活動將持續活躍。

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