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康宏主席王利民被廉署拘捕

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康宏環球(01019)再有高層被廉政公署拘捕，媒體引述消息指，康宏主席王利民被廉署拘捕。

消息指，康宏涉貪事件，被捕還包括康宏副主席馮雪心；執行董事陳麗兒；前行政總裁、隆成金融(01225)現任主席及行政總裁麥光耀。

康宏主席王利民於周三晚上在社交網站Facebook上載與妻子在台灣旅行、品嘗炸雞的照片，他昨天接受本報電話查詢時稱仍在了解事件，公司業務如常，並說很快回港。

2015年經歷數度股權變動的康宏，由現任主席王利民創立，他已盡沽股份，留任受薪主席。

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