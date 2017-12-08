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今日 13:42 香港財經 港股直擊

李小加:港交所循三方面把握創新機遇

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芝商所爭推比特幣期貨，港交所(00388)行政總裁李小加表示正高度關注。他又表示，互聯互通繼續推進，冀明年監管批准、市況許可之下，衍生品市場有更大發展。

李小加出席「香港經濟峰會2018」時致詞，提到港交所循三方面把握創新機遇，包括市場制度創新、吸引創新企業來港上市、和交易技術創新。

制度創新方面，李小加指互聯互通為一大突破，中國開放市場方向不會變，期間不可能無序開放。香港作為「小齒輪」，互聯互通為中國和國際市場兩套截然不同的制度從中調解。

吸引創新企業落戶香港方面，李小加稱，香港經廣泛討論後，已就如何修訂上市制度以切合新經濟企業上市，達成基本上向前走的方向。他承認並非每個人都完全同意，彼此求同存異(agree to disagree)。時間表則重申早前財政司司長陳茂波所述，本月作諮詢總結、明年上半年進行具體規例修訂諮詢，下半年準備好接受新經濟企業上市申請。

技術創新方面，李小加表示，港交所力求擁抱創新、領導改革，而非被他人牽着鼻子走，留意區塊鏈、虛擬貨幣等。回應港交所會否仿效芝商所推出比特幣期貨，他表示正高度關注。

李小加一直致力招徠新經濟企業，但自嘲是新經濟中的「恐龍」，自爆在台灣以現金為牛肉麵付款時，店家希望改以微信支付付款，「可是我沒有用微信支付啊！」

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