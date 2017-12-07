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今日 16:36 香港財經 港股直擊

雷蛇港推Razer Phone 機價5999元

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雷蛇(01337)旗下首款智能手機Razer Phone於11月中時在歐美地區推出，而今日宣布本月會在香港推出。淨機價為5999元，較歐美地區定價699.99美元(折合約5460元)貴近10%，由12月9日開始在銅鑼灣Razer專門店發售，而12月16日起在和記電訊(00215)旗下全線3Shop及HMV數碼中國(08078)的HMV銅鑼灣旗艦店出售。

雷蛇行政總裁陳民亮在記者會上稱，公司專注於拓展中港兩地市場，而手機在香港需求大，加上在港有好的合作夥伴幫助銷售，故選擇香港繼歐美之後的銷售地方。

惟手機供應有限，故短期內未計劃在中國推出。對於雷蛇股價今日創上市後新低，他謂只關注長遠發展，故不會評論短期股價表現，雷蛇今日跌3.5%，報3.81元。

3香港亦提供「零機價」上台計劃，月費為498元，簽約24個月，而每月回贈70元，需要預繳4380元。數據用量有12GB，若是轉台則會額外多2GB。

和記電訊業務總裁古星輝稱，與雷蛇合作開的專門店甚受「機迷」歡迎，而這個亦是未來發展門市的新方向，希望與更多品牌合作。同時，電競相關業務帶動收入，故集團亦推出不少電競或電玩活動。

HMV數碼中國主席蕭定一指出，Razer Phone不止用來打機，其畫面幀數亦很高，加上音效設備，配合未來電影潮流趨勢，與公司影視業務互相配合。

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