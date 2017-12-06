香港財經

評級機構穆迪將本港銀行體系展望由「負面」升至「穩定」，以反映本港銀行未來12至18個月經營環境，將受惠於環球經濟強勁增長。

穆迪表示，雖然高資產價格及私人槓桿仍是銀行的主要風險，但由於經濟持續擴張及貨幣政策溫和，其影響有所緩和。在全球經濟向好及中國經濟穩定增長下，預料明年香港經濟將保持增長勢頭。

穆迪指出，近期本港銀行拆息上升，主要受新股活動帶動，相信未來12至18個月銀行信貸仍會錄得增長，而近期人民幣資金池亦有回穩跡象，本港銀行盈利能力亦保持穩定，對美國加息影響正面。