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今日 15:35 香港財經 中國財經

金管局:港深合作可推動金融科技發展

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金管局高級助理總裁李達志表示，香港金融服務業的優勢加上深圳科技創新的實力，兩地合作正好為金融科技發展提供重要的元素。

他在中小銀行互聯網金融(深圳)聯盟成立大會上指出，為了進一步推動深港金融發展，深圳金融辦和香港金管局將推出多方面的活動，例如香港金融科技公司在深圳軟着陸計劃、金融科技公司的學生實習計劃等，以發揮港深兩地各自的優勢，推進金融科技人才和企業的發展。

展望未來，李達志預計，香港銀行業將從靈活開放合作，注重客戶體驗、創新金融產品等多方面發展，以滿足客戶需求及應對市場的競爭。

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