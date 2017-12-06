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工銀國際研究部副主管涂振聲估計，明年港股將會受惠於北水持續南下，加上內地經濟持續開放下，在港進行資產配置的需求持續強勁，兩地資金流動將會繼續保持強勢。

他續指，港股今年升幅冠絕全球，至今已升近30%，隨着內地經濟持續轉好，企業盈利增長有望改善，帶動本港中資股估值上升，相對於屢創新高的美國股市，港股估值更為便宜，預計明年港股將有15%至20%升幅。

對於騰訊(00700)近日走勢轉弱，工銀國際互聯網、軟件、傳媒與教育行業助理副總裁包仁誠表示，估計接近年底回調是因為投資者的獲利行為，明年騰訊升勢將會持續，因為遊戲及廣告業務持續強勁，相信整體表現不會差過市場預期，加上之後騰訊將繼續分拆旗下業務上市，對公司而言屬正面影響，該行予騰訊的目標價為450元。

工銀國際董事總經理、首席經濟學家兼研究部主管程實表示，由於美國稅改政策尚未出台，即使出台要在2019年後才實施，因此相信美國稅改政策的影響會在2019年後才顯現，短期內對中國經濟影響有限而且間接。

因此，程實認為明年人民幣滙率不會受到此因素影響，加上今年人民幣已經企穩，相信明年若內地經濟增長持續強勁，人民幣不存在長線貶值的壓力。該行估計，美元明年走強的空間不大，預測明年將達每美元兌6.6元人民幣的水平。