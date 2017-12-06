訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:44 港股直擊 香港財經 中國財經 國際財經

估值便宜 工銀國際料港股明年再升兩成

放大圖片

工銀國際研究部副主管涂振聲估計，明年港股將會受惠於北水持續南下，加上內地經濟持續開放下，在港進行資產配置的需求持續強勁，兩地資金流動將會繼續保持強勢。

他續指，港股今年升幅冠絕全球，至今已升近30%，隨着內地經濟持續轉好，企業盈利增長有望改善，帶動本港中資股估值上升，相對於屢創新高的美國股市，港股估值更為便宜，預計明年港股將有15%至20%升幅。

對於騰訊(00700)近日走勢轉弱，工銀國際互聯網、軟件、傳媒與教育行業助理副總裁包仁誠表示，估計接近年底回調是因為投資者的獲利行為，明年騰訊升勢將會持續，因為遊戲及廣告業務持續強勁，相信整體表現不會差過市場預期，加上之後騰訊將繼續分拆旗下業務上市，對公司而言屬正面影響，該行予騰訊的目標價為450元。

工銀國際董事總經理、首席經濟學家兼研究部主管程實表示，由於美國稅改政策尚未出台，即使出台要在2019年後才實施，因此相信美國稅改政策的影響會在2019年後才顯現，短期內對中國經濟影響有限而且間接。

因此，程實認為明年人民幣滙率不會受到此因素影響，加上今年人民幣已經企穩，相信明年若內地經濟增長持續強勁，人民幣不存在長線貶值的壓力。該行估計，美元明年走強的空間不大，預測明年將達每美元兌6.6元人民幣的水平。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。