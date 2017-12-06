香港財經

羅兵咸永道合夥人兼亞太區房地產稅務主管蘇國基表示，現時環球資金過剩，改變投資者的回報預期，轉為願意以較高價去尋找物業項目作為投資，因而推動本港樓價上升。

蘇國基出席電台節目後指出，現時本港物業市場在回報方面，相較其他城市仍有一定吸引力，雖然部分投資者選擇投資物業時會考慮自身需要，但不少穩健的投資者則傾向選擇優質項目，不排除會物色重建項目或發展土地。

他補充指，近年不論內地及外資基金在港的投資活動都轉趨活躍，例如九龍東不少舊商廈的重建項目，均有外資參與，相信這趨勢將會持續。

談到政府推出樓市辣招，蘇國基說，雖然港府希望壓抑樓價，但只能從限制投資需求着手，市場自用需求仍然強勁。他指，樓市走勢要視乎息率向上的步伐會否加快，雖然美國已進入加息周期，但加息速度仍有不明朗因素，若果未來加息速度加快，會對樓價造成負面影響，市場要留意加息因素及經濟能否保持現時的步伐。

另外，對於近期有發展商出售全幢商廈，蘇國基稱，近幾年都有相關的情況，但難以預料未來發展商出售商廈的情況。

提到投資海外物業，蘇國基認為，港人去日本買樓將成為趨勢，主要由於當地經濟比較成熟，銀行資金充裕，貸款息率少於一厘，而租金回報約三厘，投資者可以利用財務槓桿賺取回報。