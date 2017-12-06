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歐盟加大力度在全球範圍內打擊國際避稅行為，把澳門、南韓、阿聯酋、巴拿馬等17個地方列入避稅天堂黑名單，他們被指稅制標準未符合歐盟的要求。香港則被列入接受觀察的灰名單，代表展示改善問題決心。

今次被列入避稅天堂黑名單的17個國家和地區，包括涉及去年曝光避稅文件的巴拿馬、加勒比海國巴巴多斯、美屬薩摩亞、巴林、格林納達、關島、南韓、澳門、馬紹爾群島、蒙古、納米比亞、帛琉、聖盧西亞、薩摩亞、千里達及多巴哥、北非的突尼斯，以及阿聯酋。歐盟指，有可能在財務運作上，抵制涉及避稅天堂的國家和地區。

其中，歐盟指出，澳門尚未簽署及批准經濟合作暨發展組織(OECD)的《多邊稅收徵管互助公約》，而且未有致力於2018年年底前解決這問題，所以將之列入黑名單。歐盟強調，此前已與有關地方展開對話，要求改善。

澳門特區政府表示，當地絕非所謂的避稅港或避稅天堂，特區政府一直積極與國際社會、包括歐盟合作，共同打擊跨境逃漏稅和提倡稅收公平。

至於接受觀察的灰名單包括瑞士、土耳其、香港等47個國家及地區。歐盟指，這些地方承諾改善稅制，配合歐盟要求透明和合作的標準。

不過，黑名單中沒有歐洲國家惹起爭議。有民間組織在布魯塞爾示威，不滿一向被視為避稅天堂的愛爾蘭、瑞士和盧森堡等歐洲國家都不在列，認為名單受政治影響。而捲入上月初曝光的「天堂文件」，多個英屬地區，包括開曼群島和百慕達都被剔出黑名單，僅被列入觀察名單，被指是英國的游說成果。