香港財經

立法會金融服務界議員張華峰，就預案金融服務業發展方面發表意見，指應該積極配合國家「一帶一路」的戰略政策，致力吸引跨國巨企來港公開招股或第二上市，只要IPO和第二上市的監管條件一致，不論新舊經濟體股份都應全力爭取來港上市。

張華峰又稱，聯盟支持同股不同權，但需要為投資者提供全面保障措施，包括設定日落條款、增加獨立董事名額、限制投票權比例(「一股十票」為上限)、規定上市後不能再發行「多票權股份」，以及若創辦人不再出任公司管理層，須轉換所有多重投票權股份為一股一票股份。

此外，當局應推動本地券商北上發展，為優化市場結構和保障各持份者利益，當局應兼顧監管與發展，例如建立「逃生門」機制，設立「火鳳凰」板，讓散戶有機會在停牌期間套現，不會最終一無所有。

他又稱，當局應乘勢優化互聯互通，增辦金融產品，包括盡早與國家商討落實債券通南向部分，推出交易所買賣基金(ETF)通和「商品通」等項目，以拓闊本地金融市場的發展空間。同時，建議將網上認證開戶服務納入金融科技沙盒讓業界試行，長遠協助業界建立網上開戶認證平台。

另外，建議加快研究推出「數碼個人身分」(eID)資料庫，並開放予境外人士，以配合推出個人專業資訊機構平台(Know-your-customer Utility，KYCU)，並擴展至銀行業以外的行業；建議當局發展綠色金融，惠及灣區居民，提供財政誘因推動綠色債券發展。