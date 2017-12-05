香港財經 重要通告

港鐵(00066)宣布，已完成沙中線項目主要建造工程的評估，並已於今天向政府滙報，現時估計沙中線項目總成本將由708.27億元增至873.28億元，超支165.01億元，即比原來主體建造工程造價上升23%，包括備用資金及因應可能上調的項目管理費而需要支付予港鐵的款項。

地鐵表示，已知會政府是次評估是基於截至今日可得的資料，並考慮到與建造及其他與項目相關的持續挑戰；若干假設，包括分別以2019年中及2021年作為「東西走廊」及「南北走廊」的目標完工時間；適時的資金安排等。

港鐵稱，沙中線最新造價估算中，外在因素佔額外工程開支約七成，包括宋皇臺站工地的考古發現、灣仔北一帶延遲或未能完整交接工地、以及為包括會展站日後車站上蓋發展而未納入工程開支的額外地基工程。同時，沙中線亦受本港其他基建工程共同面對的挑戰的影響，包括建造業界勞工短缺及不利的地質等情況。

港鐵指出，沙中線最新造價估算，是按「大圍至紅磡段」及「紅磡至金鐘段」分別於2019年年中及2021年通車的工程計劃所作的仔細估算。各項追回進度措施漸見成效，宋皇臺站工地因考古工作影響「大圍至紅磡段」有11個月的阻滯，已經追回大部分工期，預計可提前半年至2019年年中完工。