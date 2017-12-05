香港財經

獲前財政司司長梁錦松投資的「摩登迷你倉」公司Boxful，宣布已完成B輪融資，募集超過1800萬美元(約1.4億港元)。從種子輪、A輪至今，共獲2610萬美元(折合2.04億港元)融資。

Boxful與新鴻基曾合作，在新盤東環II推售時，為業主提供試用優惠。Boxful聯合創始人兼首席執行官張迅豪表示，B輪集資所得70%將用作擴展新市場，明年首季計劃打入深圳，內地迷你倉價格將較香港稍便宜，因為其生活指數和營運成本較低。

Boxful另一名聯合創始人兼首席執行官吳啟楠預期，打入內地時，仍然會以住宅客戶為主，內地寫字樓客戶應較香港寫字樓客多。

B輪由世茂集團領投，另有瑞安集團、南豐集團等地產商，和新加坡Prima Group、Newleaf Pacific、Rockpool Capital、晉安集團等，張迅豪承認與個別投資者有業務合作，料幾個月後可公布詳情。

吳啟楠表示此輪融資獲2倍超額認購，種子輪及A輪投資者亦有加碼參與，公司慎選投資者，着重投資者本業和網絡是否能幫助Boxful推廣業務和產品。張迅豪估計，是次融資後，視乎業務推廣進展，料18至24個月後需要C輪融資。

吳啟楠表示，投資者有退出獲利的需要，公司亦有志朝上市一途發展，創立2年多至今已錄得營運利潤，但暫時仍在專注做大規模。

張迅豪又指，香港住宅用戶並不一定全屬「劏房戶」，大部份客戶住宅面積在800平方呎以內，山頂、南區等傳統豪宅地段亦有人使用其服務，多數用作儲存一年使用數次的節日飾物、大型運動用品、音樂器材等。

Boxful成立於2015年，現時在香港和台北設有兩大物流中心，運營超過30個倉庫，於香港自設10輛車及自置物流團隊。