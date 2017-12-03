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發展局局長黃偉綸發表網誌表示，轄下機電工程署積極支持機電初創企業發展。

黃偉綸指出，機電署正進行內部架構檢討，包括增設創新辦公室，專責統籌支援初創項目及部門的技術開發，亦會設立創新小隊，負責為各政府部門及公營機構度身訂造創新方案，改善服務、提升生產力及效率。

另外，機電署2014年起，已支持大學和初創企業申請「創新及科技基金」，當中5間已成功獲得基金資助，8間仍在申請當中。機電署從基金申請者中，揀選了一間大學和兩間初創企業合作，以配合今年11月推出的一項新措施，以其總部大樓及設施作試點，為研發人員提供試驗場地，試驗新研發產品。

其中，城市大學開發的「汽車電池檢測系統」獲批准借用政府車隊逾百件汽車電池，進行測試及收集數據，駕駛者或用家可利用手機應用程式，監測汽車電池的耗電量，以準確評估電池壽命，適時進行更換，避免過早棄置電池，或太遲更換而出現「死車」情況。

另一間初創企業獲准在政府車隊試行新研發的「智能駕駛安全系統」，透過在車頭安裝感應器及視像鏡頭，分析路面情況，為駕駛人士提供實時危險警告，而收集到的數據日後有助監測司機的駕駛行為、找出交通黑點等。

機電署亦準備讓另一間初創企業，在總部大樓內安裝逾百個「智能風機盤管控制器」，該裝置可以調控冷氣機風機的馬達速度，降低中央冷氣風機的用電消耗，為大樓省電之餘，亦可延長風機內的摩打壽命。機電署會在安裝後提供技術支援、監察及量度，以確定節能成效。

黃偉綸指出，機電署一直以專業知識和創新科技，積極推動智慧城市的建設，其中已全面與「起動九龍東辦事處」以及其他部門合作，參與進行構建智慧城市物聯網網路設施的概念驗證項目，例如為地區安裝多功能燈柱，收集環境及交通數據，傳送到相關部門進行分析和監察，可成為香港智慧城市發展基建設施之一。