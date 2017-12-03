香港財經

財政司司長陳茂波在最新網誌再談同股不同權。

陳茂波指出，香港國際金融及集資中心賴以成功的關鍵，是透過市場系統服務實體經濟需要，當創新科技的發展改變生活、消費及溝通模式，亦改變企業營運與發展路徑，香港的金融市場框架亦有必要作相應調整，以切合企業及投資者的需要，並強化市場作為資金融通的功能。基於這些觀察和考慮，政府認為應容許同股不同權架構的企業在港上市集資。

他認為，與千禧年的科網熱潮相比，這次的科技變革的內容更深、涉及的範疇更廣，對許多傳統行業帶來顛覆性衝擊，正在實質改變經濟結構與消費行為，新經濟行業在環球金融巿場佔比亦日趨重要，現時全球十大巿值企業中，不少也是科網企業，包括蘋果公司、谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、Facebook、騰訊及阿里巴巴等。

反觀香港仍以傳統業務企業為主，金融及地產行業佔本港股市市值約44%。即使個別科網企業佔港股市值逾一成，但不少增長最快速的行業，在香港股市中的佔比明顯偏低，例如製藥、生物科技與生命科學、醫療保健設備與服務，以及網絡軟件與服務等企業，在香港股市總市值中佔比均只有約1%。若單計過去十年在港掛牌的新經濟行業公司，市值僅佔港股總市值的3%，遠低於納斯達克及紐約證券交易所分別59%及44%的佔比。若然一些全球高增長行業大多缺席於本港的金融巿場，一定會削弱香港金融市場的吸引力和競爭力。

陳茂波表示，初創企業要大規模發展，搶佔市場的領導地位，向公眾集資是無可避免，但其成功關鍵卻繫於創辦者的創意、超前的洞見和對不斷向前突破的熱切追求，希望有足夠資金發展的同時，創辦者仍可保留對企業發展策略方向的主導權，故傾向以同股不同權架構上市。Alphabet及Facebook等企業便是以這模式在美國上巿，而加拿大、瑞士和丹麥等市場亦接納不同股權架構。

他提到，同股不同權的股權結構確實會衍生如何有效保障小投資者權益的問題，同時這類新經濟企業可能面對更大的經營風險。所以，關鍵是上市時能披露充分資訊，及上市後亦有一套合適的保護投資者的措施，讓投資者作知情的選擇。

金融領導委員會經過深入討論後，上周認同當局建議，即一方面要確保本港在國際金融市場保持優勢、提升未來的發展潛力，同時要做好對小投資者的保障。此外，毋須另外設立創新板，只須透過在主板《上巿規則》以專章形式處理，便可容許一些新興及創新企業在主板上市；而同股不同權企業在港公開招股或以第二上市地位方式掛牌，其基本准入門檻應該一致，避免出現「監管套戥」。

陳茂波認為，金融市場與時並進發展和確保市場質素，兩者可以相輔相承，本港宜按自身市場的狀況與特徵，選擇最適切的模式。港交所將於本月公布早前諮詢的結果及交待未來發展路向，並將於明年首季聯同證監會就修訂《上市規則》提出具體建議並諮詢市場。

此外，陳茂波提到，昨天已開始和各界會見，了解對下年度財政預算案的意見，公眾諮詢明天亦會展開。