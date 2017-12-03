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政務司司長張建宗發表網誌表示，文化藝術是一個城市的靈魂，亦是推動社會持續進步的原動力。

他表示，政府一直大力支持推動文化藝術的持續發展，分別從硬件與軟件方面着手。硬件方面，西九文化區已逐漸成型，戲曲中心、藝術公園、自由空間、M+視覺文化博物館即將陸續落成，而演藝綜合劇場和香港故宮文化博物館的籌備工作亦進行得如火如荼。

政府亦推出「青年共享空間計劃」，協助文化藝術界的青年人發揮所長，首批共10位業主，提供合共約九萬平方呎的「青年共享空間」可於明年上半年推出，預期在2018-19年推出計劃第二期。

政府亦透過興建及營運各種文化場地，包括表演場地、公共圖書館和公共博物館來推動香港的文化藝術發展，興建中的包括：預計2020年完成的東九文化中心和在西北九龍填海區第六號地盤的一個分區圖書館；藝術館的修繕工程預計明年完成，後年分階段重新開放；科學館持續更新展品，推廣「科學、科技、工程和數學」(STEM)教育和展示本地科研的最新成果；當局計劃興建一所文物修復資源中心，以提升博物館在蒐集、保存、研究和展示文物方面的功能和地位。

軟件方面，2017/18年度，政府在文化藝術方面的總開支逾42億元，當中並不包括基本建設工程開支、藝術及體育發展基金(藝術部分)和粵劇發展基金，主要用於為藝術活動提供場地支援、資助藝術團體、藝術教育和推廣，以及支付相關的行政費用，未來數年將增加資助藝術家和藝團到內地和海外演出及舉辦展覽。當局亦將於未來6年額外投放為數2.16億元的款項延續藝術行政人員培訓的工作。