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今日 10:07 時事脈搏 香港財經

邱騰華:Formula E賽事料有1.8億額外收益

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一連兩日的電動方程式Formula E賽事，今日在中環海濱揭幕，香港成為首個雙賽事的亞洲分站。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，賽事已是第二年舉辦，今年的兩日賽事料可吸引3.5萬人次觀賞，較去年一日賽事多1.5萬人次，將可刺激高端消費，帶來1.8億元額外收益。

受比賽影響，中環和金鐘部分道路包括龍和道、耀星街、民祥道、民光街及民耀街等，實施封路至下周一(12月4日)清晨。

運輸署表示，有32條巴士線及9條專線小巴路線受影響，需要改道或臨時搬遷車站。

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