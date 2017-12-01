香港財經

香港要發展5G電訊網絡，以配合將來智慧城市發展，通訊局已開始鋪路。當局計劃下星期開始，邀請電訊業界及有興趣人士，就26 GHz及28 GHz頻段的頻譜需求提交意向書，為期6星期。

通訊辦通訊事務副總監(電訊)梁仲賢今日在記者會上稱，由於這兩個頻段的頻譜供應量有4.1 GHz，相當於目前所有香港電訊商所持頻譜總量的7至8倍。在供應量甚多的情況下，要視乎業界對此需求有多大，將來未必須要透過競投方式來分配頻譜。

這次做法或有別於過去數年，3G及4G頻譜需要拍賣，梁仲賢表明要先向業界諮詢，之後才能定奪以那種方式分配，而國際電信聯盟最快要到明年中，才有統一標準，故目前未有方向。不過，他直言頻譜屬於公共資源，需要小心分析潛在的競爭需求，而頻譜使用費亦會按市價而定，不會單純因供應多而調低使用費。

通訊局同日亦公布，將會開放920至925兆赫的頻段，供公司申請「無線物聯網牌照」，授權公司提供自動化及機器之間的數據通訊，不能用作語音通話等服務。通訊辦助理總監(規管事務)卓聖德稱，目前有2間公司已申請牌照，但不是本地電訊商，而是提供物聯網解決方案的公司。目前，本地電訊商則利用自身的頻譜來測試物聯網應用，若將來有更多公司申請，亦不會擔心會受到網絡擠逼所影響。

他解釋這類物聯網解決方案，不一定需要即時傳遞數據。至於，1年牌費為10萬元，而基地電台費用介乎100元至1000元，要視乎數目而定。無線物聯網裝置則每個收2元，牌照有效期為5年，最多可以延長5年。