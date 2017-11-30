香港財經

香港零售管理協會主席鄭偉雄表示，零售商對聖誕節消費持正面看法，其中鐘錶及珠寶商預計聖誕節期間銷售會有雙位數增長。他又指，股市樓市暢旺，產生財富效應，帶動消費市道，估計明年零售額會有3至4%增長。

他表示，大部分零售類別已走出谷底，惟電器及攝影器材仍處於谷底，其跌幅已逐步收窄，相信該類別仍需一段時間才復甦。

對於內地化妝品減關税，他表示，對香港化妝品市道影響輕微，因為內地銷售化妝品還附設增值税，而且減關稅未必令化妝品商調低售價，內地消費者仍會選擇到香港購買化妝品。