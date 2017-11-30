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近日香港拆息抽升，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為與資金流走無關，反而是金管局發行票據，令銀行結餘減少，貨幣基礎大致穩定。

楊宇霆又認為，香港市場資金持續流入，2018年北水南下將更蓬勃，尤其市場期待內地債券或快至一年半內獲納入國際主要指數，基金現時已逐步部署增加中國債券持倉，對香港更為有利。

澳新銀行預期，明年香港經濟增長約3.9%，通脹約2%，每1美元兌港元維持約7.8水平。明年料美國全年加息75點子，待美國聯儲局新任理事上場後，再視乎其立場修訂預期，估計修訂將偏向鴿派，而香港跟隨加息，幅度料不顯著。

該行又預期，2018年屬中國的「通脹之年」，消費物價指數(CPI)增長會較過去數年快，約2.6%，主要原因是內地服務業價格已逐步提升、以豬肉為指標的食品價格亦見回升，油價上升的傳導效應亦漸顯現。

明年中國生產物價指數(PPI)料增長4.8%，整體經濟增長(GDP)則為6.5%，其中約2%來自IT、軟件、租賃、金融等新經濟和高增值行業，將抵銷去槓桿拖慢經濟增長的影響。私人產業資本開支增加，亦主要由IT、高科技硬件方面帶動。

澳新銀行高級經濟師王蕊另指，內地將繼續去產能，除現時的煤炭、鋼鐵行業外，不排除擴展至有色金屬、水泥等行業，對PPI、大宗商品價格有支持。

該行估計，美元兌人民幣滙率明年維持6.55左右水平，至2019年前仍會維持在每美元兌7元人民幣以下穩定波動。該行以7天逆回購利率為指標，估計明年內地將加息40點子，較該行早前估計的20點子更高。楊宇霆補充，難以斷言加息時間，過去經驗為當SHIBOR升勢打破7天期SLF、一年期MLF利率、7天逆回購利率橫行走廊後，人行就會出手加息。最近SHIBOR已開始上揚，人行或隨時加息。

至於內地長短債息均上升，7年期、10年期國債至本周已升近4厘，反映債市有沽售壓力。楊宇霆認為，債息上升反映內地去槓桿仍是主要政策訊息，十九大後市場認清政府不會再放水，流動性偏緊，預期即將召開的中央經濟工作會議亦會重申去槓桿，意味債市仍然有沽售壓力，但他相信債息水平達4厘，再上空間不多，即使偶而上落亦是反映個別結算日的短期效應。