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今日 12:31 時事脈搏 香港財經

團體斥領展劫貧濟富 促政府回購

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領展(00823)出售17個商場予基滙資本為首的財團，「領匯監察」主席蘇樂怡形容，上述交易是「劫貧濟富」。她建議政府可回購領展，從根本解決問題，比花錢在大白象工程更佳。

蘇樂怡出席電台節目時稱，過去領展曾出售的商場，新買家會封場裝修，又拆售停車場車位，並引入不少連鎖店，租金上升令小商戶難留，亦致物價上升，令市民不方便。她舉例指，田灣邨商場被新買家全面封閉裝修多年，令當區變成荒島；此外，亦有部分商場會拆售停車場車位，有車位炒價更高達150萬元。

蘇樂怡指出，過往政府有一些條文規管領展，但當這些商場易手後，擔心這些條文是否能夠規管新買家，更可能出現資本壟斷情況。這與當初政府跟領展訂下服務居民為主的目的大相逕庭，政府監管明顯出現問題，令人質疑權貴不清、資本勾結的情況。她又表示，基滙資本過往夥拍過不同內地財團進行投資，擔心會否存在利益輸送問題，促政府重視。

蘇樂怡認為，政府在監管領展及新買家履行服務居民為本的目的上，理應更到位，建議成立巡查隊檢查地契條款的執行，確保可提供的服務是針對居民，如車位的出租等。

立法會房屋事務委員會主席麥美娟表示，過往已出售的商場或停車場曾出現有商戶不被續租及停車場被拆售，因此難以不令人感到憂慮，認為政府需要關注和介入。她又建議，在法例和契約上規範新投資者和領展，並在屋邨附近興建停車場和公營街市，抗衡壟斷。

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