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澳門建築商建鵬控股(01722)公布招股詳情，每股招股價0.4元至0.6元，發售2.5億股，90%國際配售，10%公開發售，集資最多1.5億元。

每手1萬股，入場費6060.46元。

建鵬為綜合建築承建商，僅於澳門從事提供建築及配套服務；及急修服務。該公司計劃集資所得其中55%用於未來項目出具履約擔保提供資金支持；約20%用於於採購額外機械及設備；約15%用於擴充人力；約10%用於一般營運資金。

該公司今日起招股，下周二截止認購，股份預期12月15日上市。