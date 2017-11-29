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今日 13:44 香港財經

會計師公會頒最佳企業管治大奬

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香港會計師公會公布「最佳企業管治大獎2017」得獎名單，在「恒指成分股」組別中，中電控股(00002)及港交所(00388)分別獲得鑽石獎及金獎。

「非恒指成分股公司(大市值)」組別方面，希慎興業(00014)獲金獎，太古地產(01972)獲評判嘉許；「非恒指成分股公司(中市值)」中，香港上海大酒店(00045)獲得白金獎，利豐(00494)及太平洋航運(02343)則分別得金獎。

公會指出，評審團未能選出「非恒指成分股公司(小市值)」組別的得獎公司，期望此組別的企業在提升獨立非執董在董事會的代表性、增加董事會及審核委員會會議重要事項的披露，以及舉報安排的資料等方面作出改善。

另一方面，聯想集團(00992)在「H股公司與其他中國內地企業」組別中獲白金獎。至於機管局則在「公營或非牟利機構」組別中獲白金獎。

香港會計師公會會長暨評審團主席陳美寶表示，十分高興獲獎企業明白到優良企業管治制度，可為企業長遠成功及可持續發展帶來益處。

大獎遴選委員會主席羅伯達認為，儘管小市值企業的資源相對有限，但追求良好企業管治是非常符合公司最佳利益。而小市值公司一般都能達到基本披露要求，若他們改進企業管實務等，將有利吸引投資者。

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