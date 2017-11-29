香港財經

國際貨幣基金組織(IMF)發表訪港後的初步評估，IMF認為香港的金融體系具備足夠條件應對挑戰，銀行具備充裕的吸收虧損緩衝能力，短期資金帶來的不穩定因素亦有限。當局一直密切監察與中國相關的風險，而基金組織工作人員評估有關風險屬可控。

IMF指出，香港可進一步加強對非銀行機構，包括證券市場、經紀交易商及資產管理人的監察制度，可防範風險，包括由連繫香港及中國的新渠道帶來的風險。當局應維持高水平的證券上市標準以確保金融穩定。

此外，制訂保險公司的新風險為本資本制度的工作，已踏入「第二階段」，主要在於制訂量化規定的詳細規則。香港須繼續維持對中國相關風險的密切及定期監察，可在減低相關潛在風險的同時，讓香港充分把握與中國關係更趨緊密而帶來的機遇。當局加強監察網絡保安風險亦屬合宜。

評估又認為，香港透過不同渠道支持金融科技的發展做法合宜，包括與新加坡及深圳就金融科技發展進行更緊密的跨境合作等，都有助鞏固香港作為主要國際金融中心的地位。

不過，科技發展可促進新金融服務的開發及應用，但同時亦會影響現有的市場結構。金融規管制度必須適應有關發展以確保有效的監管，並在不會過度窒礙創新的同時，確保能有效管理影響系統穩定及健全性的風險。展望未來，當局應繼續檢討及加強金融科技的規管框架，確保其持之有效。