香港財經

國際貨幣基金組織(IMF)發表訪港後的初步評估，IMF認為面對熾熱及估值過高的物業市場，持續增加房屋供應，是解決結構性供求失衡的關鍵，透過維持現行三管齊下的方法，能穩妥地遏抑熾熱的樓市。

然而，面對在短期內進一步增加供應的各種障礙，包括缺乏即時可供興建房屋的土地及相關的發展限制，要達到《長遠房屋策略》的十年房屋供應目標或會有一定難度。故此，當局宜加快物色建屋土地及地盤，並進行相關的環境、交通及社區設施評估。

IMF表示，宏觀審慎措施有效為金融體系建立緩衝空間，以應對可能出現的樓市調整。相關措施已有助減低樓市熾熱為金融體系帶來的風險，並提高銀行的按揭貸款批核標準。由於樓價持續攀升，樓市失序調整又可能會帶來重大的宏觀金融風險，當局應維持相關措施，以保障金融體系。

不過，在銀行面對嚴格的審慎規則下，從銀行獲取融資的地產發展商對置業者提供的貸款正急速增長。然而，與銀行整體的按揭貸款餘額相比，地產發展商借出的貸款總額仍處相對低的水平。當局應該因應未來金融穩定風險的轉變，考慮調整宏觀審慎措施。

IMF又認為，通過遏抑過度的需求，特別是那些來自毋須按揭貸款的買家的需求，印花稅有助遏抑樓價。基金組織工作人員分析顯示，印花稅有效地遏抑樓價上升，從而有助控制家庭負債及系統性風險。然而，高印花稅稅率可能減低樓市的流動性。

IMF指出，儘管兩項印花稅(買家印花稅及雙倍從價印花稅)被評估為合適措拖，但強調日後系統性風險一旦減退，當局應逐步取消兩項印花稅，並代以其他不會區分居民及非居民的措施。此外，當局亦可分階段取消以按揭貸款利息得到稅務扣減的安排，因相關措施刺激房屋需求及鼓勵增加貸款槓桿。