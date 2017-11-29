香港財經

國際貨幣基金組織(IMF)發表訪港後的初步評估，IMF認為本港現時的財政政策恰當，在目前經濟周期，無推行額外財政刺激方案的需要。不過，面對中期以至長期挑戰，香港應考慮對財政框架作出可行的調整，以確保財政的可持續性。

評估指出，人口老化將增加退休金與醫療開支，估計在2030年有關開支上升將相當於本地生產總值的2個百分點，以及社會開支。另一方面，教育及資本開支應繼續維持，因為實體基建的投資和軟基建的投資對保持及提升競爭力都同樣重要。

此外，隨着房地產市場回穩，政府收入可能下跌，幅度至少相當於本地生產總值的3個百分點。除非增加額外收入，或大幅收窄社會安全網，否則結構性赤字最遲將於2030年出現。因此，當局應考慮實施保持財政穩健的政策方案，包括重訂開支的優先次序，以及開拓收入來源同時維持競爭力。

IMF認為，香港應繼續透過檢討開支及重訂整體開支的優先次序，以遏抑非必要的開支增長，但即使如此，可能仍未必足以抵消長期的額外開支需要。因此，當局應盡早研究及考慮既可增加收入，亦能維持競爭力的方案，以應付長遠出現的結構性赤字。

參考其他國際金融中心的國際基準，可採用的方案包括引入或調高間接稅，例如增值稅及消費稅，以避免過度倚賴直接稅，以及略為上調最高的邊際入息稅率。在這方面，新成立的稅務政策組以檢討擴闊稅基的可行方法乃合適之舉。該政策組應研究這些措施及其他收入措施對入息分布、效率及增長方面的中期至長期之相對影響。

IMF表示，2016/17財政年度繼續維持保守財政政策，並錄得較預期大的財政盈餘，佔本地生產總值4.5%。基金組織人員預計，2017/18財政年度的財政盈餘將收窄至佔本地生產總值的2.25%，他們認為，即使產出缺口近乎零，情況依然是合適，因財政出現盈餘主要是反映上年滯後的基建及土地供應項目及社會安全網的增強。

由於預計經濟將在短期內持續穩健復甦，而產出缺口近乎零，基金組織人員認為，在2018至19財政年度或往後時間推行額外的財政刺激方案的需要性很低，而多項臨時的稅務寬減措施亦可逐步撤銷。