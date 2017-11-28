供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連升四天，逐步邁向1厘水平，報0.9611厘，較上日升0.04厘，是2008年12月以來高；隔夜息則回落至0.5厘。
據財資市場公會資料顯示，隔夜息報0.5136厘，較上日跌降0.12厘。
一星期及兩星期拆息分別升穿0.9厘，分別報0.9075厘及0.9154厘。三個月息報1.1332厘。
長息方面，半年期拆息報1.2379厘；一年期報1.4821厘。
截至本港時間上午11時51分，港滙報7.8031。
今日 11:52 香港財經
供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連升四天，逐步邁向1厘水平，報0.9611厘，較上日升0.04厘，是2008年12月以來高；隔夜息則回落至0.5厘。
據財資市場公會資料顯示，隔夜息報0.5136厘，較上日跌降0.12厘。
一星期及兩星期拆息分別升穿0.9厘，分別報0.9075厘及0.9154厘。三個月息報1.1332厘。
長息方面，半年期拆息報1.2379厘；一年期報1.4821厘。
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