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今日 20:33 香港財經 時事脈搏

按證公司推終身年金計劃 勞福局:推出前有公布

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按揭證券公司將於明年中推出終身年金計劃，多名立法會議員關注到，對申領生活津貼等長者，若投資於終身年金涉及的投資及日後的年金收入會否計入資產審查。

勞工及褔利局首席助理秘書長李蘊妍表示，政府內部仍在研究中，在按證公司推出年金計劃前會有公布。

另外，按證公司總裁李令翔在退休保障事宜小組委員會會議上表示，該公司公布明年將推出終身年金計劃後，市場反應積極，很多保險公司亦相繼推出年金產品。

李令翔又稱，今年年金佔長期保險私人市場的比重達4%以上，較之前不足2%，上升1倍。

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