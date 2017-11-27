香港財經

政府統計處公布，10月本港整體出口按年上升6.7%，遜市場預期增10.1%；進口貨值按年增7.9%，遜市場預期增9.5%。

10月轉口與港產品出口合計的商品整體出口貨值3347億元，按年升6.7%。其中，轉口貨值3310億元，上升6.7%，而港產品出口貨值則升3.2%至37億元。10月商品進口貨值3787億元，按年升7.9%。10月有形貿易逆差440億元，相等於商品進口貨值的11.6%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度升36.5%、泰國升23.4%、菲律賓升17.4%、日本升14.9%和中國升6.4%。另一方面，輸往馬來西亞的整體出口貨值則下跌2.2%。

今年首10個月，商品整體出口貨值按年升8.3%。其中轉口貨值升8.4%，而港產品出口貨值則升1.5%。同時，商品進口貨值升8.7%。首10個月錄得有形貿易逆差3817億元，相等於商品進口貨值的10.8%。

政府發言人表示，受惠於環球經濟改善，10月商品出口繼續錄得顯著按年增長，幾乎所有主要市場均錄得不同程度的升幅。

發言人稱，展望未來，短期內環球經濟預期會進一步穩健增長。利好的外圍環境會繼續為出口表現帶來支持，儘管貿易往來自去年末起開始復甦會令比較基數較高。政府會繼續密切留意外圍情況的發展，包括環球貨幣環境愈見複雜、保護主義情緒可能升溫，以及不同地區的地緣政治局勢緊張等。