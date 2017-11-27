供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連續三個交易日上升，升穿0.9厘；隔夜息則在0.6厘水平徘徊。
據財資市場公會資料顯示，一個月拆息報0.9225厘，較上周五升0.11厘，是2008年12月以來高；隔夜息報0.633厘，較周五跌0.06厘。
一星期及兩星期拆息分別升至0.8404厘及0.8546厘。三個月息報1.0593厘，亦是2008年12月以來高。
長息方面，半年期拆息報1.1893厘；一年期報1.4629厘。
截至本港時間上午11時37分，港滙報7.8023。
今日 11:46 香港財經
供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連續三個交易日上升，升穿0.9厘；隔夜息則在0.6厘水平徘徊。
據財資市場公會資料顯示，一個月拆息報0.9225厘，較上周五升0.11厘，是2008年12月以來高；隔夜息報0.633厘，較周五跌0.06厘。
一星期及兩星期拆息分別升至0.8404厘及0.8546厘。三個月息報1.0593厘，亦是2008年12月以來高。
長息方面，半年期拆息報1.1893厘；一年期報1.4629厘。
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