訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:20 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】浦江中國上市籌2億

外電引述銷售文件披露，內地物業管理公司浦江中國每股招股價介乎1.43元至2.14元，發售1億股，集資最多2.14億元。

文件披露，上海實業認購該公司3000萬股，成為基石投資者。

浦江中國計劃將集資所得款項，當中約34%用於收購、投資、或者結盟物業管理公司；約23.7%用於物業管理行業的垂直擴張；約15.8%用於IT系統開發；13%用於人才招聘和培訓；約4%的資金用於償還銀行借款；約9.5%的資金用於一般營運。

浦江中國計劃12月11日港交所掛牌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。