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外電引述銷售文件披露，內地物業管理公司浦江中國每股招股價介乎1.43元至2.14元，發售1億股，集資最多2.14億元。

文件披露，上海實業認購該公司3000萬股，成為基石投資者。

浦江中國計劃將集資所得款項，當中約34%用於收購、投資、或者結盟物業管理公司；約23.7%用於物業管理行業的垂直擴張；約15.8%用於IT系統開發；13%用於人才招聘和培訓；約4%的資金用於償還銀行借款；約9.5%的資金用於一般營運。

浦江中國計劃12月11日港交所掛牌。