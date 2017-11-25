香港財經 時事脈搏

四間公共事業的工會要求，明年加薪不低於6%，並劃一各職級員工的加薪幅度。

由中電(00002)、港燈(02638)、中華煤氣(00003)及電訊盈科(00008)4間公司的職工會組成的「香港公共事業工會聯合會」，10月初向約1400名會員發問卷調查，超過九成受訪者不滿今年加薪幅度。

另外，九成半人期望公司在相當可觀的盈利下，應該與僱員分享業績成果；八成人要求明年加薪5%或以上。

同時，大部分人都認為，薪酬調整幅度應以通脹率為基數，加上公司的盈利，作為基本加薪幅度。