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今日 18:51 香港財經

港元隔夜息抽升 銀公料與海外假期有關

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港元隔夜拆息抽升半厘，升至0.6914厘。銀行公會署理主席龔楊恩慈認為，隔夜息上升主要與外國感恩節假期有關，導致交投減少，出現短期波動，也可能是個別銀行有資金需求造成，相信今日拆息波息僅為個別情況。

她指出，早前大型招股活動完結後，拆息有所回落，加上美國聯儲局下月加息機會達97%，銀行對資金配置有不同要求，預期今年拆息仍會維持於高位。

龔楊恩慈表示，本港現時銀行體系結餘有1800億元，資金充裕，相信今年上調最優惠利率的機會較低，但預期本港明年加息機會較大，呼籲要做好準備。

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