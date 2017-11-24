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今日 17:13 時事脈搏 香港財經

白居二恒常化明年首季擬推3000配額

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房委會建議，將「白居二」恒常化，初步訂立每年3000個配額，如有需要則增至5000個。

此外，亦建議家庭和一人申請配額比例訂為9:1，明年首季與新一批居屋同時推出。

行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》指出，一直以來，房屋階梯中的新建居屋為中等收入的白表人士提供資助置業的機會，政府會繼續增建居屋。過往，未補價的居屋二手市場單位只限於讓綠表人士選購。

她表示，連同未補價的「租者置其屋」計劃，可於這個二手市場出售予白表人士的單位一共有38萬個，建議房委會將「白居二」計劃恒常化。

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