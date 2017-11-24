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電視廣播(00511)(無綫)非執行董事方逸華於周三離世，該公司宣布，將於下月12日在將軍澳邵氏影城為其舉行追思會。

追思會將在當日上午11時至下午5時舉行，讓方逸華的生前好友聚首一堂，緬懷其生平逸事。方逸華家人希望賓客莫以哀悼的心情前來，亦毋須穿着素服、配戴黑領帶。

方逸華周三傍晚在養和醫院病逝，享年83歲。她自1988年起出任無綫董事，協助主席邵逸夫打理無線及邵氏兄弟業務，先後在無綫擔任副主席及董事總經理職務，到2012年3月退休轉任非執行董事。