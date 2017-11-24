香港財經 港股直擊

財政司司長陳茂波在出席一個金融論壇致詞時表示，在創新科技帶動及全球經濟的新格局下，不少新經濟企業或採用「同股不同權」架構，他認為香港不能落後，監管機構正研究相關安排，令香港上市平台與時並進。

陳茂波又稱，金融服務是香港支柱產業，現時已經穩定發展，未來會繼續提高這個行業對經濟的推動力。

他提到，金融服務是資金流通的基礎，是新時代經濟中不可缺少的部分。他引述有學者指，若金融市場快速膨脹，或衍生「脫實向虛」的泡沫風險，阻礙經濟發展，因此金融市場配合實體經濟發展，對保持經濟穩定非常重要。