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今日 17:16 香港財經 港股直擊

WeChat Pay夥港鐵推動流動支付

騰訊(00700)旗下流動支付平台WeChat Pay HK與港鐵(00066)簽署合作協議，成為合作夥伴，旨在推動流動支付在港鐵於本地客運業務中的應用。

根據協議，WeChat Pay將為港鐵提供流動支付解決方案，包括WeChat Pay HK及微信支付，為本地乘客及內地旅客帶來簡單、安全及方便的流動支付體驗。

騰訊FiT支付基礎平台與金融應用綫副總經理陳起儒表示，期望通過此合作，讓乘客有更多支付選擇，並為他們的日常生活帶來便利。並期望在不久將來與港鐵進一步探索不同領域的合作機會。

 

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