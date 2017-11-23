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夜期本周二(21日)升穿31000點，觸發期指價格波動機制，為實施以來第二次。港交所(00388)發言人表示，當日夜期時段開始時，恒指即月期貨合約價格曾急升，但這價格波動與市場深度無關，而當時及其後，期指市場交易運作井然有序，市場價格也隨着買賣盤而變動，交易的結算及風險管理也完全正常。

發言人解釋，單是急升那幾秒鐘，在31000水平已成交了300多張合約，可見不是流通量不足引起的價格波動。其實，夜期時段的參與程度一直增加。在過去兩周，有124名期貨交易所參與者參與該時段，當中超過九成在晚上11時46分至凌晨1時的延長交易時段進行買賣。

過去兩星期，收市後交易時段的成交量平均佔日間交易時段約13.3%，高於延長交易時段前的平均佔比10.3%。

關於限價機制，發言人補充，在夜期時段目前設有兩個限價機制，價格限制比日間嚴格。

首先，是固定限價機制，即限定買賣盤不得超逾下午4:30 收市價的5%上下波幅，超出此限的買賣盤不被接納；其次，是動態限價機制，在夜期交易時段內，交易系統會不斷計算一個參考價，若最新成交價偏離此參考價逾1%，該成交價便會變成新的參考價，偏離此參考價約4%的買賣盤不會被接納。兩個限價機制有不同作用。

日間交易時段也設兩套限價機制。首先，是上述的4%動態限價機制；其次是今年初引入的市調機制VCM。VCM是參照5分鐘前的參考價，以滾動形式設定5%上下限波幅，超出限價的買賣盤不會被接納，惟VCM今年初推出至今未曾被觸發。

發言人續稱，在夜期時段，固定限價機制則曾啟動兩次：首次是2015年8月24日全球市場下跌，期指夜市也下跌了5%；另一次正是本周二，期指上升了5%。

但要留意，上述情況不會令交易暫停或「熔斷」，只是價限以外的買賣盤不被接納而已。再者，夜期時段並無個別股份的衍生產品交易，只有市場指數產品買賣。

對於有建議將限價機制收窄，港交所認為要顧及市場需要，收窄限價機制的同時，也意味會削弱夜期時段的風險對沖功能，2015年8月24日環球股市大跌令期指價格觸及5%下限便是好例子。

港交所強調，一如日間交易時段，會密切監察市場活動，若有懷疑不當市場行為，會向證監會報告跟進。