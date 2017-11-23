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今日 16:06 香港財經

澳門10月入境旅客增7.9% 香港客跌9.4%

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澳門統計暨普查局公布，10月入境旅客共288.87萬人次，按年增加7.9%。其中，內地旅客有205.85萬人次，按年增12.8%；香港旅客有46.59萬人次，按年跌9.4%。

期內，10月韓國旅客則按年大增54.5%至8.05萬人；日本旅客亦增13.3%至2.52萬人。來自美國、澳洲、加拿大及英國的旅客則有所減少。

10月份，訪澳旅客平均逗留1.2日，與去年同期持平。

今年首10個月，訪澳旅客有2672.38萬人次，按年增4.6%。

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