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本港樓價繼續攀升未見轉勢跡象，財經評論員曾淵滄出席活動時表示，說樓價只升不跌是錯的，2007、2010、2013、2015年都有跌過，但已被大眾遺忘；說買樓不如買地產股才是對的，恒地(00012)年初至今升50%，抛離同期樓價10%升幅。建議買入持有較多農地的四大地產股。

曾淵滄續說，據過往經驗，股市爆煲後一兩個月樓價便會下跌，而明年股市爆煲機會很大，由於預期明年美國應會突然加息4至5次，以便美國總統特朗普可在2019年有條件減息刺激經濟，令他可在2020年經濟好轉時爭取連任。

他估計，明年加息後年尾樓價才下跌，但跌幅不會太大，除非市場供應過剩才會令樓價大跌，但政府不會想樓價跌，目前政府及港鐵(00066)供地已有放緩。

他又稱，業主不應因樓價跌就放盤，過去跌市時累計有10萬人放盤，其後樓價回升便無力再入市，建議有穩定收入便應即刻入市，若1997年入市，做鴕鳥不問市況不怕4次跌價，現時供斷單位樓價亦已上升不少。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，今年以來一手成交愈1.7萬宗，料全年有2萬宗，按年有增長，但公司生意沒有增加，而二手市場受金管局政策影響，全年成交或少於3.6萬宗，按年只有微增。一二手合共5萬宗成交，距歷史高位仍差很遠，市場氣氛好只是表面風光，生意沒有突破。